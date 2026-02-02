Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Tunahan Ergül 1.Lig’e geri dönüyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun, Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sarıyer’le anlaştığı belirtildi.
Arca Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra sezonu 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor’da başlayan Tunahan Ergül, yeşil-beyazlı formayla 20 lig maçında 1.086 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmada 171 dakika sahada kaldı.
Muhabir: Haber Merkezi