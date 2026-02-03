Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 23.hafta maçında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşırken, iç sahadaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkarttı.

23 MAÇ 41 PUAN

Ligin geride kalan 23 haftalık periyodunda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alarak 41 puan toplayan Arca Çorum FK bir basamak yükselerek 4.sıraya yerleşti. Bu maçlarda 35 gol atan Çorum temsilcisi kalesinde ise 23 gol gördü.

41 PUANIN 27’İSİNİ SAHASINDA TOPLADI

Arca Çorum FK, 23 maçın 11’ini evinde, 12’isini deplasmanda oynamasına rağmen, sahasında deplasman puanını ikiye katladı. 11 iç saha maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Çorum temsilcisi, hanesine 27 puan yazdırırken, attığı 20 gole karşılık sadece 5 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım sahasında Vanspor, Serikspor ve Boluspor’la berabere kalarak sadece 6 puan kaybetti.

EN İYİ İKİNCİ TAKIM

Arca Çorum FK, 32 puanlı Amed Sportif Faaliyetler’in ardından ligin en başarılı ikinci iç saha takımı olarak da dikkat çekiyor. En iyi iç saha takımları sıralamasında Arca Çorum FK’yı 26 puanla Bodrum FK, 24’er puanla da Pendikspor, Erzurumspor ve Bandırmaspor izliyor.

DEPLASMANDA TAM 12 PUAN KAYBETTİK

Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise 12 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alan Çorum temsilcisi 14 puan toplarken, 12 puan da kaybetti. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Arca Çorum FK 18 gol yedi.

Arca Çorum FK, 24.hafta maçında, 7 Şubat Cumartesi günü renktaşı Vanspor’la deplasmanda karşılaşacak.