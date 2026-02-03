Şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde konuk ettiği Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek Süper Lig’e bir adım daha yaklaşan Arca Çorum FK’da gözler Vanspor maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlı takım, 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla Vanspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, tesislerde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı belirtilirken, haftanın ilk antrenmanının yenileme çalışması şeklinde geçtiği kaydedildi.

Kırmızı-siyahlı takım bugün yapacağı idmanla kritik maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Arca Çorum FK ile Vanspor, 7 Şubat Cumartesi günü, Van Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.