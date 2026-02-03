Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Alkan Öral Türkiye Masterler Atletizm Salon Şampiyonası 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Osmangazi Atletizm Salonu’nda gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası’nda 300’e yakın atlet madalya mücadelesi verdi. Çorum’u ise İl Özel İdarespor Kulübü’nden Abdullah Yılmaz temsil etti. 800, 1500 ve 3000 metre yarışlarında koşan Yılmaz 800 metrede Türkiye ikincisi olarak Çorum’a bir kez daha madalya ile dönmeyi başardı.

Muhabir: RIFAT KARA