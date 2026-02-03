Ara transfer döneminde Arca Çorum FK’dan Vanspor’a transfer olan ve geçen hafta Bandırmaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için bu hafta eski takımı Arca Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek olan Oğulcan Çağlayan, Vanspor camiasına umut aşıladı.

Oğulcan Çağlayan, deplasmanda 2-0 kaybettikleri ve play-off yolunda önemli bir yara aldıkları Bandırmaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Bandırmada’da istediğimiz sonucu alamadık. Sorumluluğu biz alıyoruz. Bu şehir, bu taraftar daha iyisini görecek, söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.