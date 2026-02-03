Arca Çorum FK, sezon başında Kocaelispor’dan transfer ettiği 38 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa ile yollarını resmen ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde, transfer görüşmesi yapması için izin verilen Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Caner Osmanpaşa ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

1.Lig ekiplerinden Sarıyer’le anlaştığı öğrenilen Caner, Arca Çorum FK formasıyla 12 lig maçında 679 dakika, 1 Türkiye Kupası maçında ise 90 dakika süre aldı.