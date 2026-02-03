Bu sezon Arca Çorum FK’nın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 1,5 puan ortalaması tutturan ve performansı yetersiz görülerek yolların ayrıldığı teknik direktör Çağdaş Çavuş, bazı teklifler aldığını ancak kendi kriterlerine göre bir projede yer alabilmek için beklemede olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden yayın yapan Alt Ligler sayfasına açıklamalarda bulunan Çağdaş Çavuş, “Çorum FK süreci bitti ve kulüple yollar ayrıldı. Ayrılığın temel nedeni neydi? Hedef uyumu mu, çalışma koşulları mı, yetki-sorumluluk dengesi mi? Bir de takım çalıştırma hakkı/tescil sınırı konusu var. Bu durum önümüzdeki planlamayı nasıl etkiliyor? şeklinde bir soruya, “Ayrılık nedenini tek sebebe indirgemek doğru olmaz.

İçinde bulunduğumuz lig yapısı çok değişken. Puanlar birbirine yakın ve istikrarın önemi çok yüksek. Bu süreçte bazen işler sizin kontrolünüz dışında gelişebiliyor.

Lig devam ediyor. Bir takım çalıştırma hakkım bulunuyor. Ben de kaliteli futbol anlayışımı ve oyun disiplinini sahaya yansıtmaya devam edeceğim” diyerek cevap verdi.

Çavuş, “Çorum’dan sonra teklifler aldığınızı söylediniz. Bir takımı seçerken en kritik 2-3 kriteriniz nedir? Bu aşamada hemen sonuç mu, uzun vadeli proje mi arıyorsunuz?” şeklindeki soruyu ise “Evet, Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra teklifler aldım. Bir takımı seçerken benim için en kritik kriterler; hedef uyumu, çalışma ortamı ve yetki-sorumluluk dengesi. Ayrıca, kadronun oyun planına uygunluğu da olur. Bu aşamada yalnızca uzun vadeli proje diye ayırıyorum.

Hemen sonuç verebilecek bir yapı ile sürdürülebilir bir planı birleştiren bir proje arıyorum” diyerek cevapladı.