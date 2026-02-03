Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası Burdur’da yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada çok sayıda öğrenci madalya mücadelesi verdi. Çorum Hitit Üniversitesi öğrencilerinden Hiranur Demirci 56 kilo full contact branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bronz madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hiranur Demirci’yi tebrik ederek “Şampiyonaya katılan sporcularımızı ve onları hazırlayan akademik kadromuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.