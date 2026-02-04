Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yıl faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Tekvando İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakaları 10 sıklette yapıldı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda 42 kiloda Tuana Tuzcu, 44 kiloda Müberra Ünsal, 46 kiloda Hatice Kübra Öztürk, 49 kiloda Tuğba Çitak, 52 kiloda Ayşe Sevda Yanaşma, 55 kiloda Yağmur Kazak, 59 kiloda Toprak Bezgin, 63 kiloda Duru Bektaş, 68 kiloda Elizcan Çavuş ve +68 kiloda Zeynep Ecevit sıkletlerinde birinci olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.
Grup merkezi ilerleyen günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek.