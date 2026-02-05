Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, 10–14 Şubat 2026 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek TFF Futsal Ligi Ön Eleme Tur Müsabakalarında Çorum’u ve Bayat’ı temsil edecek Bayat Belediyespor Futsal Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti.

Antrenman sahasında teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Başkan Ünlü, takımın hazırlık süreci hakkında bilgi alarak sporculara moral verdi. Hedefi TFF Futsal 1. Ligi olan Bayat Belediyespor’un Bayat’ın adını Türkiye genelinde başarıyla duyuracağına inandığını ifade eden Başkan Ünlü, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Ön eleme müsabakaları öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, takım tarafından memnuniyetle karşılanırken, Bayat Belediyespor Futsal Takımı’nın Nevşehir’deki zorlu mücadeleye moralli bir şekilde hazırlandığı görüldü.