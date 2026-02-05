Minderde Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Samsunlu güreşçi Alperen Berber, Çorum’a gelerek Gençlik ve Spor İl Minderde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Samsunlu milli güreşçi Alperen Berber, Çorum’a gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Samsun Ayvacık İlçe Spor Müdürü Mustafa Berber de Alperen Berber’e eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, milli sporcunun kariyeri ve gelecek hedefleri üzerine sohbet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Alperen Berber’in nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı sporculara verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.