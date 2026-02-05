Arca Çorum FK’da bahis cezası alan futbolculardan ikisinin daha cezası bu hafta tamamlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde, 6’sı Arca Çorum FK’dan olmak üzere bahis oynadıkları tespit edilen 1024 futbolcu, 10 Kasım 2025 tarihi itibariyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK, Arca Çorum FK’lı futbolculardan Üzeyir Ergün ve Kadir Seven’e 45’er gün, Hasan Hüseyin Akınay ve Arda Hilmi Şengül’e 3’er ay, Atakan Cangöz’e 6 ay, Eren Karadağ’a ise 9 ay hak mahrumiyeti cezaları vermişti.

Bu futbolculardan Üzeyir Ergün ve geçtiğimiz günlerde Belçika’nın Zulte Weregem takımına transfer olan Kadir Seven’in cezalara daha önce tamamlanmıştı. 45’er gün cezaya çarptırılan kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve stoper Arda Hilmi Şengül’ün cezaları ise 8 Şubat Pazar günü sona erecek.

Hasan Hüseyin ve Arda Hilmi’nin de 13 Şubat’taki İstanbulspor maçında oynayabilecek olmalarıyla Arca Çorum FK’nın kadro derinliği daha da artacak.