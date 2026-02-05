Arca Çorum FK, Vanspor’la 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 24.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, deplasman karnesindeki rakamlar pek iç açıcı değil. Kırmızı-siyahlı ekip, 23 haftada kaybettiği 28 puanın tam 22’isini deplasmanda yitirdi.

28 PUAN KAYBETTİ

Ligin geride kalan 23 haftalık periyodunda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alarak topladığı 41 puanla 4.sırada yer alan Arca Çorum FK şampiyonluk iddiasını güçlü şekilde sürdürürken, attığı 35 gole karşılık 23 gol yedi. Kırmızı-siyahlı takım topladığı 41 puana karşılık 28 puan kaybetti.

EVDE SADECE 6 PUAN KAYIP

Arca Çorum FK, 28 puanın 6’sını evinde kaybetti. 32 puanlı Amed’in ardından 27 puanla ligin en başarılı ikinci iç saha takımı olan Arca Çorum FK, sahasında oynadığı 11 maçın 8’ini kazanırken, 3’ünde ise berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi. Vanspor ve Boluspor’la 0-0, Serikspor’la da 1-1 berabere kalarak sahasında sadece 6 puan kaybeden Arca Çorum FK, şampiyonluk yarışında en büyük kayıpları deplasmanda yaşadı.

SON 7 MAÇTAN 4 PUAN ÇIKTI

Kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda çıktığı 12 maçta Adana Demirspor’u 3-0, Keçiörengücü’nü 2-1, Hatayspor’u 4-1, Sarıyer’i ise 2-1 yenerek 4 galibiyet alırken, Ümraniyespor ve Sivasspor’la da 1-1 berabere kalarak hanesine 14 puan yazdırdı.

İstanbulspor ve Esenler Erokspor’a 3-1, Bandırmaspor’a 1-0, Bodrum FK’ya 4-0, Erzurumspor ve Amed’e ise 1-0’lık skorlarla yenilerek ligdeki 6 mağlubiyetini de deplasmanda yaşayan Arca Çorum FK tam 22 puan kaybetti.

Çorum temsilcisi, son 7 deplasman maçında Sivasspor’la 1-1 berabere kalıp, en son Sarıyer’i 2-1 yenerek sadece 4 puan alabilirken, bu periyotta 17 puan kaybetti.