Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Yarı Final Grup Birinciliği 5-8 Şubat tarihleri arasında Çorum’da yapılacak. Dün akşam saatlerinde teknik toplantısı yapılan yarı final grup birinciliğine 8 kız, 8 erkek takım katılacak. Kızlar Atatürk Spor Salonu’nda, erkekler ise Yeni Spor Salonu’nda maçlarını oynayacak.

ÇORUM’U BAHÇEŞEHİR TEMSİL EDİYOR

Sinop’ta gerçekleşen grup birinciliğinde hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon olarak adını yarı final grubuna yazdıran Çorum Bahçeşehir Koleji, bugün Çorum’da başlayacak olan yarı final maçlarında finale çıkma mücadelesi verecek.

Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Zakir Ardahanlı, Çorum’da oynanacak yarı final maçlarını da başarıyla tamamlayarak finale yükselip oradan da Türkiye şampiyonu olmak istediklerini söyledi.