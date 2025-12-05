Çorum Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim gören özel bireylere yönelik “Engelsiz Eğlence” programı düzenledi. Buhara Kültür Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireyler ve aileleri bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan etkinlikte çeşitli eğlenceli aktiviteler, sportif gösteriler ve ikramlar yer aldı. Çorum Belediyesi eğitmenlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de organizasyona destek vererek özel bireylerin mutluluğuna katkı sundu.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Özel bireylerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Aşgın, onlarla yakından ilgilenerek, program süresince etkinliklerine eşlik etti.

Muhabir: Haber Merkezi