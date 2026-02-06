“Vatandaş haraca bağlanmak, bütçe açıkları trafik cezalarıyla kapatılmak istenmektedir. Dolayısıyla getirilen bu yeni cezalar caydırıcı değil, yıldırıcı ve haraçtır.” ifadesini kullanan Milletvekili Tahtasız, “Çorum'da ziyaret ettiğim taksici, minibüsçü ve nakliyeci esnafımız, oda başkanlarımız bu Trafik Kanunu’nda sadece ceza olduğunu, çözüm olmadığını söylüyor. Esnafımız, alacaklarının hesaplarına yatmaması durumunda, ellerindeki faturaların çek, senet gibi işlem görmesini, alacaklarının garanti altına alınmasını, emeklilikte yıpranma payı sağlanmasını, ticari araçlardaki ehliyet ceza puanlarının yeniden düzenlenmesini, diğer iş kollarında olduğu gibi belirli bir fiyat tarifesi belirlenmesini, şehirlerarası yollarda park alanları sayısının artmasını, 3500 kilogramın altındaki araçlara getirilen tartı zorunluluğunun ve azami yük ağırlığının yeniden gözden geçirilmesini istiyor.” dedi.

Tahtasız, tüm vatandaşların da, araç muayene ücretlerinin düşürülmesini, kredi kartı komisyonunun kaldırılmasını istediklerini dile getirdi.