Türkiye’nin son yıllarda içinden geçtiği siyasal ve toplumsal süreçler, yalnızca gündelik hayatın dengelerini değil, geleceğe dair umutları da sarsıyor.

Emek güvencesizleşirken, hukuka duyulan güven zayıflıyor; demokratik hakların daraldığı, özgürlük alanlarının giderek küçüldüğü bir dönemde toplumun farklı kesimleri aynı sorunun etrafında yeniden buluşuyor: Türkiye nereye gidiyor?

Bu soruyu birlikte düşünmek ve ortak bir tartışma zemini kurmak amacıyla Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye Nereye Gidiyor?” başlıklı panel, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Çorum Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Panele, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan konuşmacı olarak katılacak.

Panelde yalnızca güncel siyasal gelişmeler değil; emeğin değersizleşmesi, adalet duygusunun aşınması, yurttaşlık haklarının daralması ve özgürlük fikrinin kamusal hayattan geri çekilmesi gibi daha derin toplumsal meselelerin de ele alınması bekleniyor. Tartışmanın, bugünü anlamanın ötesinde, eşitlik ve adalet temelinde kurulabilecek bir geleceğin imkânlarını sorgulayan bir çerçeve sunması hedefleniyor.

Platform temsilcileri, farklı düşüncelerin yan yana gelebilmesinin yalnızca bir tartışma yöntemi değil, aynı zamanda demokratik bir varoluş biçimi olduğuna dikkat çekiyor.

Çünkü tarih, çoğu zaman en karanlık eşiklerde bile sözünü ortaklaştırabilenlerin yeni yollar açabildiğini gösteriyor. Bu nedenle etkinlik, yalnızca bir panel olmanın ötesinde; soruyu büyütenlerin, yanıtı birlikte arayanların ve çözümün dayanışmayla mümkün olduğuna inananların buluşması olarak tanımlanıyor.

Panelin ardından, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’ın kitapları dayanışma kapsamında imzalanacak. Bu bölümün, yalnızca bir imza etkinliği değil; gazetecilerin susturulamadığını hatırlatan sembolik bir dayanışma çağrısı olması amaçlanıyor.

Toplumsal eşitlik, adalet ve özgürlük taleplerinin yeniden görünür olduğu bir dönemde düzenlenen panel, Çorum’da kamusal tartışma kültürüne katkı sunmayı hedefliyor.