Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, ülkede gelir dağılımının inanılmaz şekilde bozulduğunu, zengin-fakir arasındaki uçurumun düzeltilemez şekilde derinleştiğini, her alanda adaletsizliğin ise toplum yapısında dejenerasyonu doruğa çıkardığını belirterek, “Uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir ülke haline geldik. TV ekranları, mafya özentisini artıran dizilerle dolu. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, akran zorbalığı artık vukuat-ı adiye. Beyefendilik, hanımefendilik öldü, hanzoluk, maçoluk, zontalık prim yapıyor. Sosyal medyada kirlilik tahammül edilemez boyutlarda. Belki farkında değiliz, ama bu büyük bir toplumsal çürüme ve daha ötesi beka sorunu.” diye konuştu.

“DEMOKRATİK OLGUNLUK BEKLENİRDİ”

Umut Radyo’nun “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’la yaptıkları söyleşide Çorum’un ve ülkenin gündemine ilişkin görüşlerini dile getiren Mehmet Yolyapar, CHP mitingi ile ilgili yaşanmakta olan tartışmalara da değindi. Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ün sevdiği ve değer verdiği insanlar olduğunu belirten Yolyapar, “Ama ne yazık ki, yanlış bir tartışmanın fitilini ateşlediler. CHP mitingi gerçekten görkemliydi, bunu gölgelemeye kalkışmanın kendilerine de bir faydası olmadı. Çünkü, her şey Çorum halkının gözleri önündeydi. Kendilerinden demokratik bir olgunluk beklenirdi.” ifadesini kullandı.

“ÇORUM NEDEN DIŞLANDI, ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ”

Meltem Danışman Çınar’ın “Mega Endüstri Bölgeleri” konusundaki sorunu da yanıtlayan Yolyapar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin yoğunluğunu Anadolu’ya kaydırmak üzere Kuzey-Güney sanayi koridoru düşünülmesi doğru bir yaklaşım. Ama, bu aksın en merkezi noktasında, artık sanayi şehri unvanını hak etmiş bir Çorum’u bu projenin dışında tutarsanız, bunun adı ‘üvey evlat’ muamelesi olur. Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Bakan Bey’in konuya ilişkin verdiği bilgileri aktardı. Cevap hakkına saygı gereği söyleneni yazdık, ama ‘Çorum neden dışlandı?’ sorusuna tatmin edici bir karşılık alabilmiş değiliz. Söz verildiği gibi, Çorum’un bu projeye dahil edilmesini bekliyoruz.”

“ÇORUM SAVUNMA SANAYİ MERKEZİ”

Mehmet Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın Hızlı Tren konusundaki sorusunu yanıtlarken de şu değerlendirmeyi yaptı: “Hızlı Tren inşaatı çok başarılı şekilde ilerliyor. Son olarak, Samsun yolundaki yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne yük istasyonu yapılmasının programa alınacağı açıklandı. Sungurlu’daki savunma sanayi fabrikalarından sonra, bu yeni OSB’nin 2.360 dönümlük birinci bölümüne ve 7 bin dönümlük genişleme bölümüne de dev savunma sanayi yatırımları yapılacak. Dolayısıyla, Çorum artık ‘sanayi şehri’ durumuna geldi. Hızlı Tren, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olarak nitelediğimiz Çorum’un gücünü çok daha fazla artıracak.”

“TSO SALONU GEREKLİYDİ, DEVLET TİYATROSU DA ONARILMALI”

Meltem Danışman Çınar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın katılımıyla açılan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nu gündeme getirdi. Yolyapar, törene katılamadığını, ama salonu önceden gördüğünü ve çok beğendiğini ifade ederek, “Çorum, 1970’lerde tiyatro salonuna kavuştuğunda, Anadolu’da böyle bir salon hemen hemen yoktu. Şimdi bu salonun onarıma ihtiyacı var. Belediye’nin Kongre ve Kültür Merkezi projesi gündemde, ama kısa vadede yapımını bekleyemiyoruz. Dolayısıyla, Çorum’un TSO salonu gibi bir salona mutlak ihtiyacı vardı. Devlet Tiyatrosu Salonu’nu da daha uzun yıllar kullanacağımız anlaşılıyor, bu yüzden çok kapsamlı olmasa da, makul ölçüde onarımdan geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

“EMEKLİYE NEDEN HAK ETTİĞİ AYLIK VERİLEMİYOR?”

ÇORUM HABER’in Kurucusu ve Başyazarı Mehmet Yolyapar, emeklilerin durumuna ilişkin görüşlerini ise şöyle ifade etti: “Rahip Brunson krizinde ve Nas politikaları sonrası uygulanan Kur Korumalı Mevduat döneminde kaç yüz milyar dolar kaybettiğimizi hesap etmeden, emekliye hak ettiği aylığın neden verilemediğini anlamamız mümkün olmaz. Emekli gerçekten yerlerde sürünüyor. Eğer karı-koca emekli ise, evleri de kendilerininse, aç kalmadan yaşayabiliyorlar. Emeklinin torununa harçlık vermesi, hediye alması artık imkânsız hale geldi. İktidar, 2027’nin sonbaharında seçim hesabı yaptığı için, 2027’nin başında emekliye, esnafa, çiftçiye bol keseden vermeyi ve bir kez daha seçimi alıp götürmeyi planlıyor. Benim insanım, bugün çektiği sıkıntıları unutur mu, onu bilemiyorum.”

“SU REZERVLERİMİZİ TÜKETTİK”

Çorum’un içmesuyu temin ettiği barajların dibe vurduğunu, kentin ihtiyacının kuyulardan karşılandığını, bunun ise yeraltı sularının çekilmesi yoluyla tarıma zarar verdiğini anlatan Yolyapar, “İçmesuyu projelerinin, arkası kesilmeden birbirini izlemesi gerektiğini hep söylüyorum. Koçhisar devreye girdiğinde, sorunun uzun vadeli çözüldüğü yolunda açıklamalar yapılmıştı, ama barajın suyunu kısa sürede tükettik. Kızılırmak adeta tek seçenek gibi kaldı, ama ırmağın suyu da çok azaldı. Yağmur sularını toplamayı başaramıyoruz, vahşi sulama nedeniyle kaybımız büyük. Bir de şebekede su kayıplarımız çok fazla. Su tasarrufunu ise halkımıza bir türlü anlatamadık. Gerek yeni projeler, gerekse tasarruf konusunda çok ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız var.” diye konuştu.