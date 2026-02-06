CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, mega endüstri bölgeleri planlamasına Çorum’un dahil edilmemesini eleştirerek, Çorum’un iktidar tarafından adeta cezalandırıldığını söyledi.

Milletvekili Tahtasız, şöyle konuştu:

“Sanayi alanları Master Planını’nın İlk fazında toplam 13 ili kapsayan Samsun-Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Ülke genelinde yer alan OSB'lerin ortalama 11 katı büyüklüğüne ulaşacak bu alanlarda mega endüstri bölgeleri inşa edileceği açıklandı. Ancak bu hattın tam merkezinde yer alan Çorum Sanayi Koridoru'na dahil edilmedi.

Hititlerin başkenti Çorum 2025 yılında ihracatta Türkiye genelinde 12'nci, Karadeniz bölgesinde 1'inci oldu ama devlet yatırımlarından hak ettiği payı yıllardır alamadı.

2023 seçim beyannamemizde yer alan Anadolu'nun kalkınma projesi olan Mersin Limanı Aksaray üzerinden Samsun ve Trabzon Limanı'na bağlanmalıdır. Demiryolu ve havalimanı olmadığı hâlde Çorumlu sanayici üretiyor, ekonomiye katkı sağlıyor ancak bu iktidar tarafından cezalandırılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca açıklanan Mega Endüstri Bölgeleri kurulması planlanan 13 il içerisinde Çorum'a maalesef yer verilmedi. Samsun'dan Mersin'e uzanan kuzey güney hattı Çorum'dan geçiyor, hattın merkezinde Çorum var ama açıklanan sanayi koridorunda Çorum yok.

Sanayi ve Teknoloji Bakanına soruyorum:

Bu nasıl bir planlamadır? İktidarın Çorum'dan alıp veremediği nedir ki sanayi koridoru içerisinde Çorum yer almamıştır?

Sayın Bakan, açıklanan planları yeniden gözden geçirin ve Çorum'u sanayi koridoruna mutlaka dâhil edin.”