Çorum’da aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) İl Temsilciliği işbirliğinde iki günlük “Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

Ailenin bireyin duygusal, sosyal ve psikolojik gelişiminin başladığı ilk ve en önemli yapı taşı olması sebebi ile düzenlenen “Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı”nın açılışı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Günümüzün hızlanan yaşam temposu ve dijital dünyanın etkilerinin aile içi iletişimi her zamankinden daha önemli hâle getirdiğine dikkat çekilen çalıştay saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mehmet Fatih Kılıç, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Rehber Öğretmenler ve akademisyenler ile davetliler katıldı.

ÖZDİL: “AÇILMAYAN

BİR KAPIYI ARALADIK”

Bilgi, deneyim ve ortak aklı buluşturacak çalıştayın açılış konuşmasını yapan PDR İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel, burada sadece bir çalıştay düzenlenmediği ve belki de uzun zamandır çalınan ancak açılmayan bir kapıyı araladıklarını dile getirdi. Günümüz yaşam temposundaki koşuşturmada insanların aile içinde birbirini göremez hale geldiğini ifade ederek sevginin bazen konuşulamadığını, anlaşılmaz hale geldiğini kaydeden Yücel; “Bugün aileler dağılmıyor, sessizleşiyor. Aynı evde yaşayıp farklı yalnızlıklar büyütebiliyoruz.

Ebeveynlik çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Sürekli kontrol etmek, hep korumak, hep ihtiyacını karşılama çabası, hatta çocuğun düşmesine hiç imkan vermemek gayreti var. Oysa ebeveynlik onsuz nefes alamayacağını düşündüğün birisini sensiz de nefes alabileceğini bilerek yetiştirmektir. Bu cesaret, güven ve sabır ister. Bir çocuğun elini ne zaman nerede bırakacağını bilmemiz lazım.

Sağlıklı aile hiç sorun yaşamayan aile demek değildir. Sağlıklı aile zorlandığında konuşabilen, kırıldığında bağını kaybetmeyen, mesafeye rağmen ilişkiyi sürdürebilen ailedir. Biz PDR camiası olarak ailenin psikolojik iyi oluşunu güçlendirip, yalnızca bugüne değil geleceği de iyileştirmek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü güçlü bir birey güvenli ilişkiyle büyür. Bugün burada öğrenilen bir cümle bir kapının aralanmasına neden olacaktır. Biz sevgiye alan açmak, iletişimi güçlendirmek ve bilgiye alan açmak için buradayız. Umut bir kişinin çabası ile değil verilen emekle büyür” şeklinde konuştu.



“İNSANOĞLU, DÜNYADA EĞİTİME

İHTİYAÇ DUYAN TEK VARLIKTIR”

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir de konuşmasında aile içi iletişimi güçlendirmeyi ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sağlıklı sınırlar oluşturmayı ve duygusal bağları desteklemeyi amaçladıkları çalıştayın iki gün süreceğini belirterek dünyada eğitime ihtiyaç duyan tek varlığın insan olduğunu ve eğitimin insanoğlunun hayatının büyük bir kısmını kapsadığını dile getirdi.

Eğitimin insanın varolan yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu, ailenin de bu eğitimde büyük bir önem taşıdığını kaydeden Tahir Demir, çalıştayda ailede öz kabul ve duygusal güvenlik (Doç. Dr. Önder Baltacı); pozitif ilişkiler ve duygusal bağ kurma (Doç. Dr. Nevzat Gencer); özerklik, sınırlar ve yaşam yönetimi becerileri (Prof. Dr. Selen Özaçar Akça); değerlerin ve yaşam alanlarının desteklenmesi (Prof. Dr. Muammer Cengil) ile sosyal destek, profesyonel rehberlik ve çevresel kaynakların güçlendirilmesi (Doç. Dr. Ahmet Erdem) başlıkları altında 1’i akademisyen 10’ar kişiden oluşan 5 ayrı masada ele alınacağını dile getirdi.



CENGİL: “ORTAK

AKIL ÜRETİLMELİ”

Prof. Dr. Muammer Cengil de açılış konuşmasında ailede psikolojik iyi oluşu güçlendirme gibi önemli bir konuyu ele aldıkları çalıştayın bilgi ve deneyim paylaşımı açısından verimli bir zeminde ilerlemesini temenni etti. Ailenin her zaman kan bağıyla kurulan bir birliktelik olmadığını, sevginin öğrenildiği, değerlerin aktarıldığı, sorumluluk ve dayanışmanın ilk kez deneyimlendiği sosyal bir kurum olduğunu anlatan Cengil; “İnsan hayata dair ilk anlamlandırmalarını aile içinde yapar. Güveni, merhameti, saygıyı ve aidiyeti önce ailede öğrenilir. Bu nedenle aile kişinin kimliğinin, karakterinin şekillendiği ilk ve en güçlü okuldur. Aynı zamanda aile bireyin psikolojik iyi oluşunun ilk ve en güçlü unsurudur. Ancak günümüz koşullarında aile yapısı dijitalleşme, kuşaklar arası kopuşlar ve artan yalnızlık duygusu gibi pek çok risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle aileyi yalnızca korunması gereken bir yapı olarak değil, psikolojik olarak sürekli güçlendirilmesi gereken canlı bir sistem olarak ele almak zorundayız. Hitit Üniversitesi de bu kapsamda bir çok etkinliğe imza atmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılı Aile ve Nüfus Yılı ilan edilmiştir. Sağlıklı bir nüfus yapısının ruhsal açıdan desteklenen, ilişkileri güçlü aile yapısı kurulmadan sağlanamaz. Psikolojik iyi oluşu merkeze almayan aile politikalarının sürdürülebilirliği her geçen gün daha fazla sorgulanmaktadır. Güçlü aile güçlü toplum demektir. Güçlü toplum da geleceğe güvenle bakan ülke demektir. Çocukların kendini güvende hissettiği, yaşlıların yalnız bırakılmadığı, kadınların desteklendiği ve erkeklerin sorumluluk aldığı bir aile yapısı sadece bugüne değil yarını da inşaa edecektir. Çalıştayda ailede psikolojik iyi oluşu güçlendirmeye yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici yaklaşımları farklı disiplinlerin katkısı ile ortak bir akıl üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

“ÇORUM PDR DERNEĞİ

UFKUMUZU AÇIYOR”

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mehmet Fatih Kılıç ise mutluluğun ve toplumsal iyi oluşun temelinin aile olduğunu belirterek haz ve hız çağı denen bu dönemde aileyi sığınacak liman, dayanacak bir duvar, dönüp dönüp kendimizi bulduğumuz güvenli bir ortam olarak değerlendirdiğimizi kaydetti.

Bir politika geliştirmek, değişim ve dönüşümün başlatmanın temelinin de aile olduğunu kaydeden Kılıç, 1970 ve 1990’lı yıllarda düzenlenen eğitim şuralarında örnekler vererek o dönemde çocukların takibi için Pedagoji Müfettişlerinin görevlendirilmesinin gündeme getirildiğini hatırlattı.

Aile ile ilgili çalışmaların aslında çok eskilere dayandığını, bu çalışmalarda ne kadar ilerici bir mantıkla yapıldığının görüldüğünü ve bu çalıştayın da ufuk açıcı güzel sonuçlara yol açacağına inandığını belirten Mehmet Fatih Kılıç, PDR Derneği Çorum Şubesi’nin kurucu başkan Ahmet Ölçer döneminden beri sürekli kendilerine örnek ve ufuk açıcı olduğunu da vurguladı.

Önümüzdeki 10 yılın Aile ve Nüfus konusunun konuşulacağını hatırlatan Kılıç, bu çalıştayın çıktılarını da ülke genelindeki şubelerle paylaşacaklarını dile getirerek son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen dijital detoks gibi etkinliklerin yaygınlaştırılmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.



“ÇORUMMEBTV KURUYORUZ”

Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştirilecek çalıştayın ebeveynlere, eğitimcilere ve ailelerle çalışan tüm paydaşlara rehberlik edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da konuşmasında “Ailenin iyi oluşu, toplumun iyi oluşudur. Aile Yılı'nda aileyi birlikte güçlendiriyoruz” dedi.

Bilim, teknoloji ve dijitalin gelişmesinin insan hayatını ve toplumları değişime sürüklediğini belirterek Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Aile Yılı kapsamında 4’ncü çalıştayı düzenlediklerini söyleyen Çağlar, artık geçmişe takılı kalmadan her kesimi kucaklayıcı bir bakış açısına sahip olunması gerektiğini hatırlattı.

Çalıştay ile birlikte, ailenin psikolojik iyi oluşunun güçlendirilmesinin toplumun genel refahına doğrudan katkı sağlayacağını ifade ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Aile Yılı” kapsamında aileyi merkeze alan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildiren Cemil Çağlar yakın bir zamanda alanında uzmanların programlar yapacağı ÇORUMMEBTV’yi kuracaklarını müjdeledi.

“AİLEDE HUZUR VARSA

OKULDA DA HUZUR VAR”

Çorum’da eğitim camiasının bir nebze olsun olumlu yönde daha iyiye gitmesine yönelik çalışmaları kapsamında biri öğretmenlerin hazırlayacağı edebiyat, diğeri ise gençlerin hazırlayacağı iki ayrı derginin hazırlığında olduklarını da anlatan Çağlar: “Gençleri yeni bir bakış açısı ile geleceğe hazırlamak zorundayız. Bu çalıştay da ilimizin eğitim seviyesini daha yukarı taşıyacaktır. Burada ortak akıl çok önemlidir. Ailede huzur varsa okulda da huzur vardır. Huzurlu bir ortamda yetişen çocuk okulda da huzurlu oluyor. Akran zorbalığı, devamsızlık ve farklı bağımlılıklara yönelişin altında da aile yatmaktadır. Bu nedenle aileye yönelik bu tür çalıştaylar çok önemlidir” şeklinde konuştu.

TİYATROYA ALKIŞ

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Engelsiz Eğitim Merkezi’nin hazırladığı “Geçmişten Günümüze Ailemiz” isimli mini tiyatro gösterisi sahnelendi. Empatiyi, kapsayıcılığı ve birlikte yaşam kültürünü sahne diliyle anlatan bu anlamlı çalışma büyük alkış aldı.

Samsun Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem’in “Zor Duygular ve Güçlü Bağlar” konulu sunumu ile devam eden programda çalıştayın hazırlanma sürecine katkı sağlayan psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin fotoğraf sunumu gerçekleştirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Baltacı’nın “Dijital Çağda Ebeveyn Çocuk İlişkisi” ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem’in ise “Aile İlişkilerinde İlişkisel Çember Tekniği ve Akran Nezaketi” konulu sunum yapıldı.

İKİNCİ OTURUM BUGÜN

Çalıştaya katkısı bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi ve plaketlerinin verilmesi ile ilk günü sona eren “Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı” bugün de saat 09.30’da Hitit Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda yapılacak ikinci oturumu ile devam edecek.