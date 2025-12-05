Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu kapsamında üst düzey yöneticilere ve bazı uzman kadrolara yapılması öngörülen 30 bin TL’lik seyyanen zamma tepki göstererek, kamuda çalışan mühendislerin yıllardır görmezden gelinen ekonomik ve özlük haklarının artık iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

ZMO İl Temsilcisi Necati Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemenin mühendisleri kapsam dışı bırakmasının büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Gül, “Kamuda çalışan mühendislerin ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri toplu sözleşmede de komisyon görüşmelerinde de yok sayıldı” dedi.

“MÜHENDİSLER YARATICI EMEKLERİNE RAĞMEN SÜREKLİ DIŞLANIYOR”

Gül, kamudaki eşdeğer meslek gruplarına iyileştirmeler yapılırken mühendislerin sürekli kapsam dışı tutulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, geliştirilen tüm teknolojide büyük payı olan mühendislerin yaratıcı emeği her geçen gün değersizleştirilmektedir. Bu durum iş barışını bozmakta; eşitlik, liyakat ve verimlilik ilkelerini zayıflatmaktadır.”

Mecliste mühendisler lehine sunulan önergelerin bekletildiğini ve ilgili kurumlara değerlendirilmek üzere dahi gönderilmediğini belirten Gül, bunun “oyalama politikasına” dönüştüğünü ifade etti.

Açıklamasında kamu personel rejiminin yıllardır günün şartlarına göre yamalı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Gül, liyakat, sınıflandırma ve kariyer ilkelerinin zedelendiğini belirtti.

“30 BİN TL ZAM BENZER ŞEKİLDE MÜHENDİSLERE DE UYGULANMALIDIR”

Gül, üst düzey yöneticilere verilmesi planlanan 30 bin TL’lik seyyanen zammın, kamuda çalışan mühendisler için de hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak,

“Bu talep sadece çalışma şartlarımızla ilgili değil, ülkemizin geleceğiyle ilgili bir meseledir” dedi.

