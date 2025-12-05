Çorum Büro Memur-Sen, 2026 Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında kabul edilen ek ödeme düzenlemesine tepki göstererek, uygulamanın kamu görevlileri arasında ayrımcılığa yol açacağını ve çalışma barışını zedeleyeceğini açıkladı.

Çorum Büro Memur-Sen, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütün partilerin ortak imzasıyla kabul edilen ek ödeme artışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sendika, düzenlemenin üst kariyer meslek gruplarına ve Hazine ve Maliye Bakanlığı üst merkezi yönetimine yönelik olmasını eleştirerek, bunun kamuda eşitsizlik yaratacağını vurguladı.

Açıklamada, düzenlemenin iyi niyetle yapıldığından şüphe duyulmadığı belirtilerek, “Ancak sonuçları itibarıyla bu niyeti gölgeleyecek, ayrışmalara sebep olacak bir düzenleme kabul edilmiştir” denildi.

“HER KAMU GÖREVLİSİ DEĞERLİDİR; AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ”

Sendika, herhangi bir meslek grubuna sağlanan mali haklara karşı olmadıklarını ancak verilen ek ödemelerin hakkaniyeti ve eşitliği zedelememesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamudaki unvanlar arasında ayrımcılık yapmak, bir gruba ‘iyisiniz’, diğerine ‘iyi değilsiniz’ demek devlet adabıyla bağdaşmamaktadır. Düzenlemenin merkez–taşra ayrımını gidererek tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekir.”

Kamu çalışanlarının yüksek enflasyon, alım gücündeki düşüş ve özellikle büyükşehirlerdeki kira yükü altında zorlandığına dikkat çekilen açıklamada, motivasyon sağlayacak düzenlemeler yapılması gerekirken tam tersine ayrımcı uygulamalar getirildiği belirtildi.

“MEMURLARIN TALEPLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ”

Büro Memur-Sen, toplu sözleşme sürecinde dile getirilen ekonomik düzenleme taleplerinin karşılanmadığını hatırlatarak, “Hakem kurulu da bu taleplere kulaklarını kapatmıştır” ifadelerini kullandı. Sendika ayrıca 3600 ek gösterge ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı gibi konularda ilerleme kaydedilmemesine tepki gösterdi.

Büro Memur-Sen açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu devlet için emek veren her kamu görevlisi değerlidir. Emeğin saygınlığı kurumlara ve unvanlara göre ölçülemez. Bu nedenle söz konusu teklif, TBMM Genel Kurul sürecinde tüm kamu kurumlarındaki ek ödeme kapsamındaki çalışanları içine alacak şekilde düzenlenmelidir. Merkez–taşra ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.”