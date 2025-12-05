Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, kentte engelli istihdamına yönelik yürütülen çalışmalar, teşvikler ve güncel istatistiklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tuzcu, Çorum’un engelli istihdamında duyarlı illerden biri olduğunu vurgulayarak 2025 yılından bu yana 250 engelli işçinin işe yerleştirildiğini söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, engelli istihdamının 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir yükümlülük olduğunu hatırlatarak, “50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerleri yüzde 3, kamu iş yerleri ise yüzde 4 oranında engelli işçi çalıştırmak zorundadır. İş yerleri, engelli istihdam yükümlülüklerini 30 gün içinde kendi imkânlarıyla ya da İŞKUR aracılığıyla yerine getirmelidir” dedi.

Tuzcu, zorunlu kontenjan kapsamında çalıştırılan engelli işçilerin SGK işveren payının tamamının Hazine tarafından karşılandığını belirterek, kontenjan fazlası veya yükümlü olmadığı hâlde engelli istihdam eden işverenlere ise SGK işveren priminin yüzde 50’sinin hazinece karşılandığını aktardı.

1511 ENGELLİ İŞÇİYLE 1665 GÖRÜŞME

2025 yılından bu yana engelli vatandaşlara yönelik yoğun çalışma yürütüldüğünü bildiren Tuzcu, “1511 engelli işçi ile 1665 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde iş arayan kayıtları ve engelli raporları güncellendi; özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu yapma ve mülakat süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler sağlandı” açıklamasında bulundu.

Çalışmalar kapsamında 2025 itibarıyla 250 engelli işçi işe yerleştirilirken, engelli kontenjan açığı bulunan iş yerlerinin de sürekli takip edildiği belirtildi.

İUP PROGRAMINDA 80 ENGELLİ İŞÇİ

Engelli İşgücü Uyum Programı’na (İUP) 2025 yılı itibarıyla 80 engelli işçinin dâhil edildiğini söyleyen Tuzcu, program sonunda iş arama becerilerini geliştirmek amacıyla iş kulübü eğitimlerinin verileceğini bildirdi.

Ayrıca 2021–2025 yılları arasında 7 engelli vatandaşın kendi işini kurabilmesi için hibe desteği sağlandığını aktardı.

2025 yılı Eylül ayı itibarıyla kamu iş yerlerinde yüzde 4’lük kontenjan dâhilinde 34, özel sektörde ise yüzde 3’lük kontenjan kapsamında 51 engelli işçinin kontenjan fazlası olarak istihdam edildiği kaydedildi.

TOPLU GÖRÜŞMEYE YOĞUN İLGİ

Engelli istihdamını yalnızca bir yükümlülük değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak gören firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde toplu engelli işçi–işveren görüşmesi düzenlendi.

Tuzcu, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Engelli istihdamına verdikleri katkı ve hassasiyetten dolayı tüm firmalara teşekkür ederiz. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, yaşamlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR