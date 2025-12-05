Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çorum Öğretmen Akademileri” kapsamında, Öğretmenler Günü’ne özel olarak Maarif Orkestrası tarafından anlamlı bir konser programı düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda müziksever katıldı.

Öğretmenlerin mesleki motivasyonunu artırmak, sanatla iç içe bir öğrenme ortamı oluşturmak ve kültürel etkileşimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Sahne alan öğretmen korosu ve enstrüman topluluğu, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan zengin repertuarlarıyla dinleyicilere hem duygusal hem de coşku dolu anlar yaşattı. Performanslar, salondaki katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Konser programı çerçevesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü Spor Müsabakalarında dereceye giren öğretmenlere de ödülleri takdim edildi.

