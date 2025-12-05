AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek Çorum’un sosyal hizmet alanındaki öncelikli ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Görüşmede, toplumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması, dezavantajlı bireylere yönelik iyileştirme adımları ve yeni dönem sosyal politika projeleri detaylı biçimde ele alındı.

Yusuf Ahlatcı, Bakan Göktaş’ın Çorum özelindeki taleplere gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımın kent açısından değerli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Görüşmenin, hem mevcut hizmet kapasitesinin artırılması hem de sosyal hizmet altyapısının daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması adına önemli bir adım niteliği taşıdığı belirtildi.

Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Sayın Bakanımızın nazik kabulleri ve kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Çorum’un öncelikli sosyal ihtiyaçlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sürecin yakından izleneceğini vurguladı.

