Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu, Çdaş/Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman ve Ahlatcı Altın İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Özkümüş, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Yozgat Valiliği’nde gerçekleşen ziyarette, Ahlatcı Holding’in faaliyetleri, yatırım projeleri ve bölgesel ekonomik katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında Yozgat’ın ekonomik potansiyeli ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik fikirler de ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Özkan, iş dünyasının şehir ekonomisine sağladığı katkılara değinerek, Yozgat’ın kalkınması için gerçekleştirilen tüm yatırımların önemine dikkat çekti. Vali Özkan, heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise Yozgat’a olan bağlılıklarını vurgulayarak, bölgedeki yatırım ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devam edeceğini ifade etti. Ahlatcı ayrıca, Yozgat’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ziyarette, Ahlatcı Altın İşletmeleri ve Çedaş/Enerya gibi holding bünyesindeki farklı sektörlerin faaliyet alanları ve bölgeye sağladığı katma değerler de ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi