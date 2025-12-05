Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Nuri Kuşcu, Millî Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun 19. toplantısı ve son dönemde gündeme gelen İmralı ziyareti ile Cizre’deki uzun namlulu koruma görüntülerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, sürece yönelik eleştirilerini kesintisiz şekilde kamuoyuyla paylaşarak hükümete ve iktidar ortaklarına sert sözlerle yüklendi.

“Şımarttığınız teröristler başımıza çıktı” başlığı ile bir açıklama yayınlayan Nuri Kuşcu komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı’ya gittiğini hatırlattı. Yeniden Refah Partisi olarak TBMM’nin teröristin ayağına gitmemesi gerektiğini söyleyerek bu itirazlarını kayda geçirdiklerini de hatırlatan Kuşcu; “Ancak ısrarla ‘Bu sürecin en önemli ayağıdır, terörist başı ne diyor kulağımızla duyalım’ diyerek gittiler. Gittiler, duydular, geldiler… Fakat ne duyduklarına dair bir açıklama yapan yok. Muhtemelen MİT tarafından kayıtlar tutuluyordur. Heyet açıklama yapmasa da görüşülen konular dışarıya sızmıştır. Bu sızan bilgiler içinde terörist başının tehdit içeren ifadeleri de bulunmaktadır. ‘Af istemiyoruz çünkü suç işlemedik’ diyecek kadar çizgiyi aşan açıklamalar yapılmıştır.

Buradan iktidar ortaklarına sesleniyoruz: ‘Şımarttığınız teröristler başımıza çıktılar.’ Siz milletvekillerini terörist başının ayağına götürürseniz, eli kanlı teröristin söyleyeceği söz tam olarak budur. Fesih kararı alınmıştı, ne oldu? Mağaralar boşaltılmıştı, ne oldu? Silahlar bırakılmıştı, ne oldu? Bunların hepsi yalan. ‘Suça bulaşmayan dönsün’ çağrısı da tamamen boş bir çağrıdır.

Suça bulaşmayanların nasıl tespit edileceğini kim söyleyebilir? Karakol basıp basmadığını nereden bileceksiniz? Pusu kurup kurmadığını nereden bileceksiniz? Asker, polis, öğretmen, doktor vurup vurmadığını nereden anlayacaksınız? Teröristin söylediğine inanıp buna göre mi hareket edeceksiniz? Sürecin başından beri yaşanan akıl tutulması devam ediyor” dedi.

Şırnak Cizre’de Barzani’nin ziyaretinde uzun namlulu silahlı korumalar skandalına da değinerek bu aile ile ilişkilerin eskiye dayanabileceğini ancak sorunun kamu diplomasisinin ve egemenlik haklarımızın yok sayılması olduğunu anlatan Kuşcu; “Vali, emniyet müdürü, jandarma komutanı oradadır fakat ne yapacağını bilememektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı da oradadır; konuşmaları bizzat dinlemekte, gelişmeleri gözlemlemekte ama müdahale edememektedir. Bunca yıldır Cumhurbaşkanı, Başbakan veya bakan refakatinde bile otomatik silahlı kamuflajlı koruma yurt dışında görülmemiştir. Gelişmiş hukuk devletlerinde böyle bir uygulama egemenlik sorunu olarak değerlendirilir.Bu programları kim yapıyor? Karar vericiler kim? Memleket yol geçen hanı mıdır?

Barzani’nin ziyaret sonrası ofisinden yapılan açıklamalar da kabul edilebilir değildir. Türkiye siyasetine dil uzatmasını yanlış buluyor ve kınıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ‘kuzu postuna bürünmüş kurt’ diye söz etmesini hadsizlik olarak görüyoruz. İçeride siyasi ihtilaflarımız olabilir fakat dışarıdan gelen bu tür aşağılayıcı müdahaleleri kesin bir dille reddediyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi