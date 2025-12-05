Samsun'da 35 yaşındaki Mahmut N. isimli şahıs, 2 kız kardeş tarafından 14 yerinden bıçaklandı. Şahıs ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayın ardından harekete geçen polis ekipleri Tuğçe Y. (30) ve kardeşi Sefa Y.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında 2 kız kardeş kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu iddia edildi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Mahmut N.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.