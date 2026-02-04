Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanserin dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, erken tanı ve doğru tedavinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kanserle mücadelenin mümkün olduğunu vurgulayan Afacan, “Erken tanı, doğru tedavi ve etkin koruyucu sağlık politikaları ile kanserle mücadelede önemli başarılar elde edilebilir. Bu süreçte en güçlü silah; toplumun bilinçlendirilmesi, risk faktörlerinin azaltılması ve sağlık hizmetlerine zamanında erişimin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Eczacıların sağlık sisteminin en erişilebilir unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Afacan, eczacıların kanserle mücadelede kritik bir role sahip olduğunu söyleyerek, “Doğru ilaç kullanımı, tedaviye uyumun sağlanması, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ile yanlış ve yanıltıcı bilgilerin önüne geçilmesi, eczacılık mesleğinin temel sorumluluk alanları arasındadır” dedi.

Dünya Kanser Günü’nün farkındalık açısından önemli bir gün olduğunun altını çizen Afacan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi, düzenli taramaların yapılması ve erken tanının hayati değerinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Toplum sağlığını önceleyen bir anlayışla, kanserle mücadelede üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR