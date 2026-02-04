Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, Hitit Üniversitesi tarafından 3 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, kuraklık risklerinin yönetimi ile suyun verimli kullanımı başlıklarının ele alındığı çalıştaya sert eleştiriler yöneltti.

Çalıştayın kamuoyuna “kamu, akademi ve yerel paydaşların ortak çözüm önerilerinin ele alındığı” şeklinde yansıtıldığını hatırlatan Gül, tarım ve su yönetiminin en temel paydaşlarından biri olan Ziraat Mühendisleri Odası’nın etkinliğe davet edilmemesini eleştirdi.

Türkiye’de kullanılan toplam suyun yüzde 74-76’sının tarımsal sulamada değerlendirildiğine dikkat çeken Gül, “Kuraklık, su yönetimi ve verimlilik gibi konuların tartışıldığı bir masada; toprak, tarım alanları, havzalar, çayır ve meralar, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar konusunda yetkin olan ziraat mühendislerinin bulunmaması büyük bir eksikliktir” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın sıradan bir sivil toplum kuruluşu olmadığını vurgulayan Gül, odanın kamu niteliğinde bir meslek örgütü olduğunun altını çizerek, “Bilimi ve uygulamayı sahaya taşıyan meslek grubunu yok sayarak yapılan bir çalıştaydan sağlıklı ve uygulanabilir sonuçlar çıkması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Çalıştaydan elde edilen sonuçların kimlerle ve nasıl sahaya indirileceğinin belirsiz olduğunu dile getiren Gül, “İlk düğmeyi yanlış iliklediğiniz bir gömleği, bir bedene düzgün giydiremezsiniz” benzetmesini yaptı.

Bilimsel çalışmaların usule ve tutarlılığa dayanması gerektiğini belirten Gül, “Ziraat Mühendisleri Odası’nın paydaş olarak görülmediği bir toplantı çalıştay değil, ancak bir sohbet olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda Ziraat Mühendisleri Odası’nın ve ziraat mühendislerinin varlığını sürdüreceğini vurgulayan Gül, “Siz yok saysanız da biz varız. Etkinliğimiz ve yetkinliğimiz toplumun her kesiminde kendini göstermeye devam edecektir. Önce gelir tıkınmak, sonra gelir kalkınmak” ifadelerini kullandı.

