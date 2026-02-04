Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında toplanan Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısında sanayicilerin taleplerinin yanı sıra, ilçe için stratejik öneme sahip olan hızlı tren geçiş güzergâhı konusu da ele alındı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin süre uzatım talepleri ile arsa tahsis başvuruları ele alınırken, ilçe açısından büyük önem taşıyan hızlı tren geçiş güzergâhı konusu da gündeme alındı.

Görüşmelerde, Sungurlu OSB'nin gelişimi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayicilerin taleplerinin değerlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantının, bölge sanayisinin daha da güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı