Çorum’un en yoğun arterleri arasında yer alan Gazi ve İnönü caddelerinde yapılan uzun süreli araç parklarının trafik akışını yavaşlattığını, yayaların hareketini zorlaştırdığını ve kaldırımları güvensiz hale getirdiğini ifade eden Kabakçı, bu durumun özellikle görme engelli bireyler için ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Cadde parklarının esnafa da beklenen faydayı sağlamadığını dile getiren Kabakçı, “Sahadaki gözlemlerimiz, birçok aracın kısa süreli alışveriş için değil, saatlerce beklemek amacıyla cadde üzerine bırakıldığını gösteriyor. Bu durum ne alışverişi artırıyor ne de cadde hareketliliğini canlı tutuyor” dedi.

Uzun süre park halinde kalan araçların trafiği rahatlatmadığını, yaya güvenliğini tehlikeye attığını ve başta görme engelli bireyler olmak üzere tüm vatandaşlar için risk oluşturduğunu belirten Kabakçı, çözümün yasaklardan değil, akılcı ve kapsayıcı düzenlemelerden geçtiğini söyledi.

Cadde kenarlarında uzun süreli park edilen alanların “Yaya – Bisiklet – Düşük Hızlı Motosiklet Paylaşımlı Şerit” olarak yeniden düzenlenmesini öneren Kabakçı, bu düzenleme ile kaldırımların tamamen yayalara bırakılacağını, bisiklet ve motosikletlerin kaldırımları terk edeceğini, park nedeniyle daralan yolun yeniden akıcı hale geleceğini ve görme engelli bireyler için güvenli, kesintisiz yürüme alanları oluşturulacağını ifade etti.

Söz konusu şeritlerin renkli zemin uygulamalarıyla, bordürle ayrılmış şekilde ve düşük hız sınırıyla hayata geçirilebileceğini belirten Kabakçı, “Birçok şehirde başarıyla uygulanan bu model, Çorum için de düşük maliyetli ancak yüksek faydalı bir çözüm olacaktır” dedi.

Kabakçı, “Caddeyi otopark gibi kullanmak ne trafiği rahatlatır ne de esnafın kazancını artırır. Gerçek alışveriş; güvenli, düzenli ve yayayı merkeze alan caddelerde mümkündür. Çorum’da daha yaşanabilir bir şehir düzeni için empatiye ve ortak akla dayalı adımlar atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.