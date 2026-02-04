Ankara'da yaşayan hemşehrimiz Yazar Hande Çenesiz, çocuk edebiyatına bir yeni eser daha kazandırıyor! Okuryazar Yayınevi’nden çıkan “Purulli Bayramı”, küçük okurları Hititlerin büyülü dünyasına davet ediyor.

Zeynep’in dedesi Nejdet ve ninesi Ayşe ile yazın geçirdiği günlerde Hitit hikâyeleriyle tanıştığı bu renkli macera; rüzgârın fısıltısında saklı eski izleri, aslan heykellerinden çift başlı kartallara, kutsal geyik Lulim’in peşine kadar uzanan sürprizlerle anlatıyor. Okurlar, tarih öncesi bir bayramın coşkusunu adım adım keşfedecekler.

Dünyanın İlk Barış Antlaşması ve Bir Festivale Yolculuk

Metin, Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın tarihte ilk barış antlaşmasını imzaladığı gerçeğini eğlenceli bir kurgu ile birleştiriyor ve Hititlerin baharı 30 gün 30 gece kutladığı Purulli Bayramı geleneğini minik okuyuculara tanıtıyor.

Yazarın Önceki Eseriyle Büyüyen Okur Kitlesi

Hande Çenesiz çocuk edebiyatında yalnız değil: Daha önce kaleme aldığı ve ödüllü olarak beğeni toplayan “Bu Durum Bambam’ı Asla İlgilendirmez!” adlı çocuk kitabı ile de çocukların kalplerine dokunmuştu. Bu eser, hayal gücünü ve dostluğu ele alan sıcak anlatımıyla farklı yaş gruplarından olumlu tepkiler aldı; Çenesiz’in yeni kitabı da benzer duygusal derinlik ve eğlenceli anlatım vaat ediyor.



Çocuklara ve Ailelere Hitap Eden Bir Okuma Deneyimi

“Purulli Bayramı”, sadece bir macera hikâyesi değil; tarih, dostluk, merak ve keşfetme duygusunu harmanlayan zengin bir okuma deneyimi sunuyor. Ailelerin birlikte keyifle okuyabileceği, hem eğitici hem eğlenceli bir eser olarak yerini alacak.

Purulli Bayramı, Okuryazar Yayınevi etiketiyle raflarda seni bekliyor.