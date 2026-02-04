Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerine yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı ile Rehberlik ve Yönlendirme Eylem Planı kapsamında istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantı; Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin, eğitim aldıkları alan ve dallarda istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş gücü piyasasına geçiş süreçlerinin kolaylaştırılması ve eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere rehberlik edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya; Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile il genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığı ile İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek hizmet ve faaliyetler değerlendirilerek eylem planına ilişkin yol haritası belirlendi. Bu kapsamda 2025–2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ziyaret edilecek okullar tespit edildi.

Belirlenen plan doğrultusunda gerçekleştirilecek okul ziyaretlerinde; 12. sınıf öğrencilerinin İŞKUR kayıtlarının alınması, bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin sunulması, iş arama becerileri, CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimlerinin verilmesi ile öğrencilerin staj ve uygun iş ilanlarına yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Yükseköğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin ise DABİS ve Millî Eğitim Bakanlığı Tercih Danışmanlığı hizmetlerine yönlendirilmesi planlandı.

Yürütülecek çalışmalarla, mesleki ve teknik eğitimde öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası sürecinin belirsizlikten çıkarılması, nitelikli istihdama yönlendirilmeleri ve iş gücü piyasasına bilinçli, donanımlı ve hazır bireyler olarak geçişlerinin sağlanması hedefleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ