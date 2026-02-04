“SAYI BONCUĞU ŞART OLDU”

Resul Yiğitoğlu, Genel Başkan Özgür Özel’in de katılımı ile Çorum’da Abide Meydanında düzenlenen mitinge onbinlerce kişinin katılmasına rağmen, iktidar partisi temsilcilerinin ‘7 bin’ rakamını uydurup, mitingin taşıma kalabalıkla doldurulduğunu öne sürmelerine tepki göstererek, parti yöneticilerine “abaküs” önerisinde bulundu.

Yiğitoğlu, “Sanırım miting otobüsünün önünü değil, arka kısmını görmüşler. Miting alanına giremeyen vatandaşlarımızı saymışlar. Miting alanını da görselerdi bu rakamı 10 ile çarparlardı” diye konuştu.

“GÖZLÜĞÜNÜZÜN DERECESİNİ YÜKSELTİN”

İlkokullarda sayı boncuğunun, çarpım tablosunun, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin eğitimin temelini oluşturduğunun altını çizen Yiğitoğlu, “enflasyonu yanlış hesaplayıp halkın alım gücünü düşürenler, çalışanın, üretenin hakkını vermeyenler, şimdi de miting alanındaki sayıya göz dikti. Ezberlerinizi bozun, gerçekleri görün. Bu arada gözlüğünüzün derecesini de yükseltin. İlkokula yeni başlayan bir çocuk da olsa bu meydanda kaç kişinin olduğunu bilir.” ifadesini kullandı.

BU MEYDAN, HAK ARAYIŞININ YANSIMASI

AKP’li yöneticilerin iktidarı kaybetme korkusu ve paniğinin de etkisiyle ne yapacağını, nasıl açıklama yapacağını şaşırdığını dile getiren Yiğitoğlu, “önce sayı saymayı öğrenin. Mitingimize Onbinlerce vatandaşın katılımı oldu. Miting alanına güvenlik duvarından dolayı giremeyen, ara sokaklarda veya boş arsalarda mitingi izleyen, ağaçlara, binaların çatılarına çıkan vatandaşlarımızı da katarsak gerçek rakam zaten ortaya çıkacaktır. Bunlar sanırım otobüsün önüne değil, arkasına baktılar.

Halkımız hiçbir zorlama olmadan, baskısız, kendi iradesi ile mitingimize katılmış ve örnek bir demokrasi şöleni yaşatmıştır. Bu miting ezilen kesimin, emeklinin, işçinin, esnafın, üreticinin sesidir, hak arayışının bir yansımasıdır. Buyurun ölçün, biçin. Meydan orada, metre burada. Hodri meydan” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

MİTİNG ALANINI ÇORUMLULAR DOLDURDUMitinge çevre illerden ve Genel Merkez temsilcilerinden katılımın olduğunu, bunun da son derece doğal olduğunu savunan Yiğitoğlu, “dışardan katılım abartılacak boyutlarda değildir. Kalabalık, öz ve öz Çorumlulardan oluşmaktadır” ifadesini kullandı.SAHTE ÜYELERLE RAKAM ŞİŞİRENLERİ HALKIMIZ İYİ BİLİYORAKP’li yöneticilerin Çorum’da geçtiğimiz günlerde köyler arası futbol turnuvasına katılan gençleri, kimliklerini kullanarak iradeleri dışında partiye üye yapmakla gündeme geldiğini, gösterilen şişirme üye sayısının alınan oy oranı ile örtüşmediğini bildiren Yiğitoğlu, “siz önce sahte üyelerinizi temizleyin. Halkımız gerçekleri görüyor ve biliyor” dedi.“ÇOK YAKINDA GELİYORUZ”CHP’nin ve bu örgütlü güce destek veren bileşenlerin iktidarını hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini, cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının, vatanın gerçek bekçilerinin, emekçi kesimin iktidarının çok yakın olduğunu açıklayan Yiğitoğlu, 1 Şubat Çorum mitinginin iktidara giden yola güçlü bir ışık tuttuğunu kaydetti.