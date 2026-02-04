İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) Çorum İl Temsilciliği, arasında okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında; eğitim kurumlarında sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin niteliğinin artırılması, öğrenci ve velilere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması ile mesleki destek programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Protokolle birlikte, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen daha kapsamlı ve bilimsel temelli çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yapılan işbirliğinin sahaya dokunan uygulamalarla öğrencilerin iyi oluş hâlini güçlendireceği, ailelerin sürece daha aktif katılımını sağlayacağı ve okul temelli psikolojik danışma hizmetlerine önemli katkılar sunacağı ifade edildi. Ayrıca öğretmenlere ve rehberlik personeline yönelik mesleki gelişim ve destek faaliyetlerinin de protokol çerçevesinde planlanacağı belirtildi.

İşbirliği protokolünü Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel imzalarken, bilimsel yaklaşımlar ışığında, öğrenci merkezli ve aileyi odağına alan çalışmalarla eğitim ortamlarında psikolojik dayanıklılığı artırmaya yönelik işbirliğinin süreceği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi