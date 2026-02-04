Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda olağan genel kurul heyecanı yaşandı

Sungurlu İlçe Özel İdare Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan İsmail Pozan ile Hüsnü Kayaalp’ın başkanlık için yarıştığı kongre divanın oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, gelir-gider ve bilançonun okunarak daha sonra ayrı ayrı ibrası, tahmini bütçe ve yeni dönem çalışma planının kabulü ile süren kongrede dilek temenniler bölümünde başkan adayları üyelere seslendi.

Toplam 421 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, mevcut Başkan İsmail Pozan 214 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. 355 kişinin oy kullandığı kongrede Hüsnü Kayaalp 135 oy alırken, 6 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Pozan, kendisine yeniden duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederek, esnafın sorunları ve talepleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Tebrikleri de kabul eden Pozan, yeni dönemin Sungurlu şoför esnafı için hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR