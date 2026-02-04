Çorum’da genel asayiş konularının ele alındığı Şubat Ayı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi

Toplantıya; Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları değerlendirilirken, suç ve suçlularla mücadelede alınacak tedbirler ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

