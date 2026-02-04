Akarca ve beraberindeki heyet ilimizde düzenlenen “Ombudsman Halkla Buluşuyor” Programı kapsamında iki günlük ziyaret için Çorum’a geldi.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, “Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor” programı uyarınca Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin ve beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Akarca ve beraberindeki heyeti ağırlayan Vali Çalgan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

Mehmet Akarca, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00’de “Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor” programında Vali, Belediye Başkanı, Muhtarlar, Baro, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyecek.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’ni de saat 15.30’da ziyaret edecek olan Akarca yarın (05 Şubat 2026 Perşembe günü) saat 11.00’de de “Ombudsman Hitit Üniversitesinde” programına katılacak.

Muhabir: Haber Merkezi