Ethem Baran düzenlediği basın toplantısıyla Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkan adaylığını resmen açıkladı.

Uzun zamandır sahada olan Ethem Baran, konuşmasında samimi ifadelerle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Adeta gövde gösterisine dönüşen toplantıda konuşan Ethem Baran, koyun ve keçi yetiştiricilerinin yaşadığı sorunları yakından bildiklerini belirterek, birlik çatısı altında katılımcı, şeffaf ve üretici odaklı bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını ifade etti.

Mavi liste ile seçime girecek olan Baran, “Bu bir adaylık açıklamasından öte, bir değişim ve yenilenme çağrısıdır. Birliğimizi hep birlikte yönetecek, üreticimizin sesi olacağız” dedi.

“Bugün burada gördüğüm tablo beni hem gururlandırdı hem de daha fazla sorumluluk yükledi” diyen Baran, “Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ İlçelerinden gelerek kendisine destek veren tüm çalışma arkadaşlarına özel olarak teşekkür ederek, “Bu birlik sadece tabeladan ibaret değil. Bugün burada oluşan tablo, bu yolda yalnız olmadığımızın en net göstergesidir. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Bu birlik hepimizin, bu birlik, alın teri döken üreticimizin evidir. Biz bu evi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Bu yola güçlü ve geniş bir ekip ile çıktığını belirten Baran konuşmasında çalışma arkadaşları Ahmet Beker, Oğuzhan Şıltu, Cemal Aykaç, Cesur Dağdeviren, Gülhami Özüdoğru, Murat Yamur, Burhan Yaşar, Hamza Uğurol, Necmi Şahin, Hacı Şıltu, Bekir Kekeç, Mustafa Akseki, Şeref Baykuş, Metin Çıtak, Hüseyin Bozkurt, Fırat Altuntaş, Yusuf Işık, Mustafa İbbiği ve Şahin Adıktı ile birlikte üretici için kollarını sıvadıklarını ifade etti.

“Bu kadro masa başında değil, ahırda, merada, sahada yoğrulmuş bir kadrodur” diyen Baran destek istedi.

Muhabir: Haber Merkezi