Çorum merkeze bağlı Şekerbey Köyü’nden Fatma Yirci (74), hayatını kaybetti. Ali Rıza Suludere’nin ablası, Levent Yirci’nin annesi, CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Kalender’in halası Fatma Yirci, rahatsızlığından dolayı evinde tedavi görmekte iken hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Şekerbey köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Sadettin Akgül, Osman Güllü, Ahmet Çiftlik, Atiye Yaşar, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi