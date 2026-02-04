Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yağışlı hava sistemi perşembe gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışlar, cuma gününe gelindiğinde yurt geneline yayılacak.

Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hafta sonuna doğru gelindiğinde hava sıcaklıkları da bir kademe artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

ÇORUM'DA YAĞMUR CUMA BAŞLAYACAK

Çorum'da yağmur cuma günü etkili olmaya başlayacak. Kentte cuma, cumartesi ve pazar günü yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.

Çorum'da hafta sonu sıcaklıkların 7-9 derece olması bekleniyor.