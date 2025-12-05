Çepni Mahallesi Hamit Camii Sokak’ta, Yaşar P.’ye ait kullanılmayan evde geçtiğimiz Çarşamba akşamı yangın meydana gelmiş ve çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştü.

iki gün arayla ikinci kez yangın çıkan evden yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında camide bulunduğu öğrenilen ev sahibi Yaşar P., olayla ilgili herhangi bir şikâyetinin olmadığını belirtirken, mahallede üst üste meydana gelen yangınlar nedeni ile tedirginlik yaşandı.