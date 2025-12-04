Çorum’un Kargı ilçesi D100 karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kargı ilçesi D100 karayolu Hacıhamza Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık istikametinde seyir halinde olan T.M. (40) yönetimindeki 16 ATF 284 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan M.L. (59), H.M. (69) ve A.K. (75) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İHA AJANS