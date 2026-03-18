Orhan A. idaresindeki 19 KF 350 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolunun 32. kilometresinde, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile yolcular Burakcan A. ve Ramazan A., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Orhan A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK