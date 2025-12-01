Çorum’da sabah saat 04.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan araç, başka bir otomobile çarparak olay yerinden kaçtı.



E.Ü. idaresindeki 19 ADK 615 plakalı otomobil, İskilip Caddesi’nden Farabi Caddesi istikametine seyir halindeyken, Akşemseddin Caddesi üzerinden AVM yönünden gelen O.K.’nin kıllandığı 06 BE 9085 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak çarptı.



Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve olay yerinden kaçan kaçan O.K.’ye ait aracın tamponu kaza yerine düştü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.