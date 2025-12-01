Çorum’da bunalıma giren bir kişi, 4 katlı binanın çatısına çıkarak ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen M.T., Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıktı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken M.T.’nin ailesinin gelmesini istediği öğrenildi. Bunun üzerine bölgeye polis müzakerecisi çağrıldı.

Ekiplerin çatıdaki kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

Çorum’da iki kişinin öldüğü sahte alkol davasında karar çıktı
Çorum’da iki kişinin öldüğü sahte alkol davasında karar çıktı
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Image 2025 12 01 At 15.18.29

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK