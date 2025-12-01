Belediye’den yapılan açıklamada, kamu malına verilen zararın kabul edilebilir olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
“Kamu malına zarar vermek vicdansızlıktır. Adnan Özejder Caddesi’ndeki parkımızda kameriyeyi kırıp, çöpleri yerlere atan ve ortalığı dağıtarak kaçan kişilerin yaptıkları asla kabul edilemez.”
Belediye açıklamasında, şehirdeki ortak yaşam alanlarına sahip çıkmanın tüm vatandaşların sorumluluğu olduğu belirtilerek, “Bu şehir hepimizin; sahip çıkmak da hepimizin görevi.” ifadeleri kullanıldı.

676672Fe D97A 4Bd5 8949 710D573738F2

Muhabir: Haber Merkezi