Belediye’den yapılan açıklamada, kamu malına verilen zararın kabul edilebilir olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Kamu malına zarar vermek vicdansızlıktır. Adnan Özejder Caddesi’ndeki parkımızda kameriyeyi kırıp, çöpleri yerlere atan ve ortalığı dağıtarak kaçan kişilerin yaptıkları asla kabul edilemez.”

Belediye açıklamasında, şehirdeki ortak yaşam alanlarına sahip çıkmanın tüm vatandaşların sorumluluğu olduğu belirtilerek, “Bu şehir hepimizin; sahip çıkmak da hepimizin görevi.” ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Haber Merkezi