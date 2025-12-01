AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı, son günlerde kamuoyunda yer alan “Konaklı Köyü’nde belediye aracının AK Parti teşkilatına hizmet ettiği” yönündeki iddialara yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların “açık bir itibar suikastı girişimi” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çorum Belediyesi’ne ait su-kanalizasyon hizmet aracının köyde yürüttüğü rutin belediye görevinin kasıtlı olarak çarpıtıldığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Belediyenin rutin hizmetini ifa ettiği esnada köyde bulunmasını siyasi malzeme haline getirmek, bilinçli bir karalama kampanyasından ibarettir. Araç, o gün yalnızca belediye hizmeti için tesislere malzeme bırakmak amacıyla köyde bulunmuştur.”

Teşkilat üyelerinin belediye aracıyla taşındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Konaklı Köyü ziyaretinin Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altınörs’e ait araçla gerçekleştirildiği, güzergâhtaki MOBESE kayıtları ve köy içi kamera görüntülerinin bunu açıkça ortaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana çeşitli çevreler, maksadını aşan ve aslı olmayan iddialarla itibar suikastı düzenleme çabasındadır. Belediye araçlarının siyasi amaçla kullanıldığına dair tek bir somut delil yoktur; çünkü böyle bir durum söz konusu değildir.”

İddiaların, hem Çorum Belediyesi’nin eşit hizmet anlayışına hem de AK Parti teşkilatlarının halkla iç içe yürüttüğü gönül çalışmalarına gölge düşürmeyi amaçladığı belirtildi.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaları şiddetle kınadıklarını ifade ederek, gerekli hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağını duyurdu.

Son olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çorum’umuz hizmetle, eserle, gönül belediyeciliğiyle anılmaya devam edecektir. Kimse bu güzel tabloyu karalamaya güç yetiremeyecektir.”