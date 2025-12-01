Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, AK Parti Merkez İlçe ve Gençlik Kolları’nın Konaklı Köyü’ne yaptığı ziyarette kullanılan aracın üzerinde Çorum Belediyesi’ne ait amblemin bulunmasına tepki gösterdi.

İl Başkanı Softa, yaptığı açıklamada, belediyelerin hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Belediyeler milletin ortak kurumlarıdır; hiçbir siyasi partinin temsil organı değildir. Kamu kaynakları ve araçları, herhangi bir siyasi partinin faaliyetine hizmet etmek için kullanılamaz.

Fotoğraflarda açıkça görüldüğü üzere, Ak Parti’nin bir köy ziyaretinde belediyeye ait bir aracın yer alması, kamu gücünün partisel faaliyetlerde kullanıldığının göstergesidir. Bu durum hem etik hem de hukuki açıdan doğru değildir.”

Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa açıklamasının devamında, belediyenin tüm Çorum halkına ait olduğunun altını çizdi. Softa, “Çorum Belediyesi bu şehrin, bu halkın tamamının belediyesidir; bir siyasi partiye indirgenemez. Bu tür uygulamalar, yolsuzluğun ve siyasi ahlaksızlığın farklı bir görünüm biçimidir. Belediyenin kaynakları ve sembolleri sadece halka hizmet için kullanılmalıdır, bir partiye hizmet için değil” şeklinde konuştu.

Fatih Softa, yetkilileri kamu araç ve kaynaklarının siyasi faaliyetlerde kullanılmaması konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi